Украинский полусредневес Иван Редкач предложил бывшему чемпиону мира Шону Портеру выйти против него на ринг. Украинец считает, что они должны определить, кто кого нокаутирует.

Такое решение о возможном предстоящем поединке Редкач проанонсировал в своем Instagram.

Стоит увидеть Редкач показал, как собирается побеждать соперников: видео

Заявление украинца

По словам украинского боксера, у Шона Портера был тяжелый 12-раундовый поединок с Дэнни Гарсией. У украинца тоже был с ним яркий бой.

Мы должны выяснить, кто из нас двоих победит нокаутом. Ты готов к этому?

– заявил Редкач.

Добавим, что последний раз Редкач появлялся на ринге в январе 2020 года, когда единогласным решением судей проиграл Дэнни Гарсии (36-2,21 КО).

Ранее Редкач заявил, что ему предложили принять участие в битве пощечин.

Что известно про Ивана Редкача

33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе.

Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений.

В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.