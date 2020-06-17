Редкач бросил вызов экс-чемпиону мира Портеру
Украинский полусредневес Иван Редкач предложил бывшему чемпиону мира Шону Портеру выйти против него на ринг. Украинец считает, что они должны определить, кто кого нокаутирует.
Такое решение о возможном предстоящем поединке Редкач проанонсировал в своем Instagram.
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Заявление украинца
По словам украинского боксера, у Шона Портера был тяжелый 12-раундовый поединок с Дэнни Гарсией. У украинца тоже был с ним яркий бой.
Мы должны выяснить, кто из нас двоих победит нокаутом. Ты готов к этому?
– заявил Редкач.
Добавим, что последний раз Редкач появлялся на ринге в январе 2020 года, когда единогласным решением судей проиграл Дэнни Гарсии (36-2,21 КО).
Ранее Редкач заявил, что ему предложили принять участие в битве пощечин.
Что известно про Ивана Редкача
- 33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе.
- Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений.
- В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.
Кто такой Шон Портер?
Он – бывший двукратный чемпион мира в среднем весе, который владел титулом IBF в 201314 годах и титулом WBC в 2018/19 годах. Известен агрессивным стилем боя и физической выносливостью.