34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) поделился мнением о беспорядках, вспыхнувших в США. Редкач всю свою карьеру проводит за океаном.

Протестное настроение охватило США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер вскоре после того, как полицейский в Кливленде при задержании около пяти минут коленом давил его шею. Соответствующий пост Редкач выложил в собственном Instagram.

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Я много видел разных воришек при этих массовых беспорядках. Но этот уникальный чел, извините за сленг, с*****л АТМ банкомат и хотел отвезти домой на городском транспорте. Ему нужно срочно дать премию Дарвина за такой трюк.

"Надеюсь, у всех все хорошо, всем доброго утра. Мост в Киеве разминировали. Убедительная просьба: пожалуйста, не повторяйте, как на этом видео", – написал Редкач.

Что известно о смерти Джорджа Флойда