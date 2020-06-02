Редкач – о митингах в США: Мужчина украл банкомат и хотел забрать его на городском автобусе
34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) поделился мнением о беспорядках, вспыхнувших в США. Редкач всю свою карьеру проводит за океаном.
Протестное настроение охватило США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер вскоре после того, как полицейский в Кливленде при задержании около пяти минут коленом давил его шею. Соответствующий пост Редкач выложил в собственном Instagram.
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Я много видел разных воришек при этих массовых беспорядках. Но этот уникальный чел, извините за сленг, с*****л АТМ банкомат и хотел отвезти домой на городском транспорте. Ему нужно срочно дать премию Дарвина за такой трюк.
"Надеюсь, у всех все хорошо, всем доброго утра. Мост в Киеве разминировали. Убедительная просьба: пожалуйста, не повторяйте, как на этом видео", – написал Редкач.
Что известно о смерти Джорджа Флойда
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он якобы даже не сопротивлялся во время задержания.
- В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина умер.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, сейчас ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волза – даже "чрезвычайно опасная".