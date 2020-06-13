Украинский боксер Иван Редкач активно готовится к предстоящим поединкам. Спортсмен показал бешеную скорость работы рук на тренировке.

Видео выложил боксер в своем Instagram. Ранее Редкач в социальных сетях предложил Ломаченко перейти в его дивизион. Оба боксера выступают в разных весовых категориях.

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Боксер поработал над работой рук. Однако, перед этим успел осуществить пробежку на восемь километров.

Что известно о боксере

33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе.

Провел 30 боя, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений.

В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Редкач обвинил тренера Александра Усика в наличии российского паспорта. В качестве доказательства Редкач заявил, что Сергей Лапин принял участие в чемпионате России. Тренер Усика отвергает все обвинения.