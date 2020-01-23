Дэнни Гарсия – чемпион мира в двух весовых категориях, соперник Ивана Редкача

25 января в Barclays Center, что в Бруклине, состоится бой между украинцем Иваном Редкачом и американцем Дэнни Гарсией. Этот поединок будет иметь статус отборочного на встречу с чемпионом WBC.

Гарсия будет безоговорочным фаворитом. Он уже был чемпионом мира в двух весовых категориях, проводил поединки с чемпионами. Сейчас он является настоящей звездой одной из самых престижных лиг в профессиональном боксе.

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Свою боксерскую карьеру он начал на любительском ринге. Провел 120 боев, в 2005 году стал чемпионом США среди юниоров, в 2006 году уже среди взрослых, а уже через год начал выступать на профессиональном ринге.

24 апреля 2012 года в своем 23 поединке встретился с легендарным чемпионом в четырех весовых категориях – мексиканцем Эриком Моралесом. На кону стоял титул WBC, который Дэнни получил, победив единогласным решением судей.

После этого он провел унификацию чемпионских титулов в поединке с британцем пакистанского происхождения Амиром Ханом, успешно нокаутировав последнего в 4 раунде.



Гарсия в бою против Хана (фото: Daily Telegraph)

Далее провел серию из четырех успешных защит титулов. Побеждал Заба Джуду, Лукаса Матиссе, Маурисио Эрреру, а также в ответной встрече с Эриком Моралесом нокаутировал претендента.

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Доминируя в первом полусреднем весе, решил перейти в дивизион выше. Правда сначала проводит два боя в рамках промежуточного веса, побеждает Рода Салка и Ламонта Питерсона. А уже потом дебютирует в лимите 66 килограммов. Побеждает Пола Малиньяджи, а дальше в чемпионском поединке Роберта Герреро. В следующем поединке нокаутирует Самуэля Варгаса, а после этого в объединительном поединке проигрывает решением судей Кейту Турману.

В сентябре 2018 года имел первую попытку вернуть утраченные пояса, но опять в конкурентном поединке уступил Шону Портеру. С тех пор провел один бой. Это было деклассирование мексиканского боксера Адриана Гранадоса. А сейчас его ждет испытание нашим Иваном Редкачом.

Победитель боя станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет еще один американец Эррол Спенс. Тем не менее, ходят слухи, что Гарсия вместо Спенса отбоксирует с чемпионом WBA – легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

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Конечно, сначала Дэнни должен пройти Редкача. К сожалению, он имеет для этого все нужные умения. Американец один из лучших контрпанчеров дивизиона, обладает чрезвычайно точным и мощным левым хуком. Боксер с высоким спортивным IQ и крепким подбородком. Он не раз показывал то, как может держать попадания, на какой-то случайно пропущенный удар вряд ли можно полагаться. Трудно будет измотать Дэнни и в клинче, он здесь также хороший мастер. Единственный шанс – навязать высокую интенсивность, давить на боксера из США, задать свой темп и манеру ведения боя.

Все-таки Редкач – это парень с характером, он знает горечь поражений, а потому должен сильно стремиться к победе. Хоть шансов и не много, но будем болеть за украинца.