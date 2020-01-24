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Иван Редкач – Дэнни Гарсия: где смотреть бой украинского боксера

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Иван Редкач – Дэнни Гарсия: где смотреть

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) сразится против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО) в ночь с 25-го на 26 января. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению.

В прямом эфире эту встречу в рамках программы "Большой бокс" покажет телеканал "Интер". Кроме того, прямая трансляция запланирована на российском "Матч ТВ".

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Бой Иван Редкач vs Дэнни Гарсия состоится на арене Barclays Center, Бруклин, США и начнется 26 января в 04:00 по киевскому времени.

Украинец Редкач в последнем своем поединке в июне 2019 года неожиданно одолел Девона Александера нокаутом в шестом раунде.

Гарсия последний раз выходил в ринг в апреле 2019-го, когда в седьмом раунде техническим нокаутом победил Адриана Гранадоса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Иван Редкач
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