Редкач укусил своего соперника во время поединка – видео
В ночь с 25 на 26 января украинец Иван Редкач провел поединок против Дэнни Гарсии. После поединка американец рассказал, что Редкач укусил его.
Инцидент произошел в 8-м раунде поединка. Редкач укусил оппонента за плечо во время захвата.
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После победы у Гарсии спросили об укусе. Дэнни был убежден, что ему наложат швы.
Редкач укусил меня. Он сказал: "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою,
– сказал Гарсия.
Видео укуса Редкача
Как известно, в 1997 году Майк Тайсон укусил Эвандера Холифилда за ухо и был дисквалифицирован.
Поединок между Редкачом и Гарсией завершился убедительной победой американца. Боксеры прошли всю дистанцию, и судьи отдали победу Гарсии.
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