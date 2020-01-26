24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Редкач укусил своего соперника во время поединка – видео

43 Читати новину українською
Редкач укусил своего соперника во время поединка / twitter.com/showtimeboxing

В ночь с 25 на 26 января украинец Иван Редкач провел поединок против Дэнни Гарсии. После поединка американец рассказал, что Редкач укусил его.

Инцидент произошел в 8-м раунде поединка. Редкач укусил оппонента за плечо во время захвата.

Читайте также: Дэнни Гарсия – чемпион мира в двух весовых категориях, соперник Ивана Редкача

После победы у Гарсии спросили об укусе. Дэнни был убежден, что ему наложат швы.

Редкач укусил меня. Он сказал: "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою,
– сказал Гарсия.

Видео укуса Редкача

Как известно, в 1997 году Майк Тайсон укусил Эвандера Холифилда за ухо и был дисквалифицирован.

Поединок между Редкачом и Гарсией завершился убедительной победой американца. Боксеры прошли всю дистанцию, и судьи отдали победу Гарсии.

Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать
сегодня
18540
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Иван Редкач
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:29 Редкач укусил своего соперника во время поединка – видео
Юрій Семенюк 43
сегодня 13:00 Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 1490
25 января 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
Юрій Семенюк 265
25 января 16:10 Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет
Юрій Семенюк 85
25 января 15:47 Российский хоккейный тренер избил клюшкой 10-летнего мальчика – видео инцидента
Юрій Семенюк 343
Новости
Больше новостей
Залиште відгук