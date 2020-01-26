Редкач укусил своего соперника во время поединка – видео

В ночь с 25 на 26 января украинец Иван Редкач провел поединок против Дэнни Гарсии. После поединка американец рассказал, что Редкач укусил его.

Инцидент произошел в 8-м раунде поединка. Редкач укусил оппонента за плечо во время захвата.

Читайте также: Дэнни Гарсия – чемпион мира в двух весовых категориях, соперник Ивана Редкача

После победы у Гарсии спросили об укусе. Дэнни был убежден, что ему наложат швы.

Редкач укусил меня. Он сказал: "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою,

– сказал Гарсия.

Видео укуса Редкача

Как известно, в 1997 году Майк Тайсон укусил Эвандера Холифилда за ухо и был дисквалифицирован.

Поединок между Редкачом и Гарсией завершился убедительной победой американца. Боксеры прошли всю дистанцию, и судьи отдали победу Гарсии.