Редкач впервые прокомментировал скандальный укус соперника в проигранном бою
Украинский 33-летний полусредневес Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) ответил болельщику в комментариях на вопрос про укус Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО).
Напомним, это был бой, победитель которого получал право сразиться с чемпионом мира по версии WBC. Бой продлился все 12 раундов, а Гарсия победил решением судей. Еще в седьмом раунде на лице украинца появилось рассечение. А в восьмом раунде Редкач укусил соперника за плечо.
Вот так: Весь в синяках – Редкач показал фото своего лица после проигранного боя
Поговорить хочешь на эту тему? Так я тебе отвечу. Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил. Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его. Разницу между этим чувствуешь? Ты ни разу по ходу перчатки не надевал, чтобы такое сказать? Теперь ответ тебе понятен,
– заявил Иван.
Добавим, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк после этого решила на год приостановить лицензию Редкача. Таким образом он не сможет проводить бои в этом штате.
Кроме лишения лицензии, украинцу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов "за опасное и неспортивное поведение" и отказаться от денежного вознаграждения за поединок, выплатив его атлетической комиссии.
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