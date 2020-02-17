Рефери упал вместе с Неймаром во время брутального нокаута: видео
В Бангкоке (Таиланд) прошел турнир по тайскому боксу (муай-тай) Muay Hardcore. Во время нескольких поединков в центре внимания были не бойцы, а рефери.
В одном из поединков тайский боксер Неймар Паеминбури встречался с камбоджийцем Со Соваратханой.
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Во втором раунде Неймар, которого не стоит путать со звездным футболистом ПСЖ, получил тяжелый удар, после которого упал на настил ринга.
Абсолютно синхронно с ним упал и судья Ситтчай Инеяд, после чего сразу же начал проверять, есть ли пульс у спортсмена.
Видео смешного падения рефери
В другом поединке на турнире произошла подобная ситуация. Однако синхронность второго рефери оставляет желать лучшего.
Что такое муай-тай?
Вид тайского боевого искусства из Таиланда, которое практикуется во многих частях мира. В основе искусства лежит ударная техника (удары руками и ногами).