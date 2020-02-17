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Рефери упал вместе с Неймаром во время брутального нокаута: видео

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Рефери упал вместе с Неймаром во время грубого нокаута / vnexpress.net

В Бангкоке (Таиланд) прошел турнир по тайскому боксу (муай-тай) Muay Hardcore. Во время нескольких поединков в центре внимания были не бойцы, а рефери.

В одном из поединков тайский боксер Неймар Паеминбури встречался с камбоджийцем Со Соваратханой.

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Во втором раунде Неймар, которого не стоит путать со звездным футболистом ПСЖ, получил тяжелый удар, после которого упал на настил ринга.

Абсолютно синхронно с ним упал и судья Ситтчай Инеяд, после чего сразу же начал проверять, есть ли пульс у спортсмена.

Видео смешного падения рефери

В другом поединке на турнире произошла подобная ситуация. Однако синхронность второго рефери оставляет желать лучшего.

Что такое муай-тай?
Вид тайского боевого искусства из Таиланда, которое практикуется во многих частях мира. В основе искусства лежит ударная техника (удары руками и ногами).

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт
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