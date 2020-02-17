Рефери упал вместе с Неймаром во время брутального нокаута: видео

В Бангкоке (Таиланд) прошел турнир по тайскому боксу (муай-тай) Muay Hardcore. Во время нескольких поединков в центре внимания были не бойцы, а рефери.

В одном из поединков тайский боксер Неймар Паеминбури встречался с камбоджийцем Со Соваратханой.

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Во втором раунде Неймар, которого не стоит путать со звездным футболистом ПСЖ, получил тяжелый удар, после которого упал на настил ринга.

Абсолютно синхронно с ним упал и судья Ситтчай Инеяд, после чего сразу же начал проверять, есть ли пульс у спортсмена.

Видео смешного падения рефери

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

В другом поединке на турнире произошла подобная ситуация. Однако синхронность второго рефери оставляет желать лучшего.

The referee in question is Sittichai Ineiad.



Bonus clip from later that evening showing referee Rojanawat Somsri. pic.twitter.com/mBahcfZN83 — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

Что такое муай-тай?

Вид тайского боевого искусства из Таиланда, которое практикуется во многих частях мира. В основе искусства лежит ударная техника (удары руками и ногами).