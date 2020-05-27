Регулярный чемпионат НХЛ официально завершен: новый формат соревнований

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что регулярный сезон 2019/20 доигран не будет. Он был остановлен в марте, а командам оставалось провести 11-13 матчей.

Ліга хоче дограти сезон, але якщо він відновиться, то відразу з плей-офф, в якому братимуть участь 24 команди (а не традиційні 16). Про це повідомляє сайт організації.

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Клуби гратимуть в Кубку Стенлі в двох містах – на Сході і Заході. В даний момент НХЛ розглядає 10 міст.

Що стосується можливої ​​дати рестарту, то комісар Ліги Гарі Беттмен заявив, що вона залежить від ситуації з пандемією коронавірусу в США і Канаді.

Беттмен також повідомив, що в двох перших раундах плей-офф серія триватиме до 3 перемог, в фіналі конференцій та фіналі Кубка Стенлі – до 4 перемог.

Хто братиме участь у плей-офф НХЛ

Схід: "Бостон", "Тампа", "Вашингтон", "Філадельфія", "Пітсбург", "Кароліна", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто", "Коламбус", "Флорида", "Нью-Йорк Айлендерс", "Монреаль".

Захід: "Сент-Луїс", "Колорадо", "Вегас", "Даллас", "Едмонтон", "Нешвілл", "Ванкувер", "Калгарі", "Вінніпег", "Міннесота", "Арізона", "Чикаго".