"Реймс" объявил о переходе украинской футболистки

Украинская футболистка Дарья Кравец продолжит карьеру во Франции. 25-летняя защитница подписала контракт с "Реймсом".

Детали контракта с 25-летней защитницей во французском клубе не сообщают.

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Я посетила тренировочную базу и встретилась с тренером. Его личность и слова убедили меня. Я хочу развиваться в лучшем, по моему мнению, чемпионате Европы. В клубе очень сплоченный спортивный проект. Я знаю Таню Романенко (еще одна украинка в составе французского клуба, – Спорт24). Она рассказала мне много хорошего о клубе, ее комментарии были подтверждены моими личными ощущениями,

– сказала Кравец.

Последним клубом украинки был израильский "Маккаби" Кирьят-Гат. Также она выступала за казахстанский "БИИК-Казыгурт", российские "Зоркий" и "Мордовочку", украинские "Жилстрой-2", "Нефтехимик" Калуш, "Легенду" и "Спартак" (оба клуба – из Чернигова).

Также футболистка имеет опыт выступлений за сборную Украины и в женской Лиге чемпионов.

Новый клуб украинки только в этом сезоне вернулся в элитный дивизион Франции и стартовал с поражения от "Монпелье" (0:2).