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Рейтинг ESPN: украинец Василий Ломаченко – лучший боксер мира

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Василий Ломаченко / twitter.com/worldboxingorg

Портал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории и первое место в нем сохраняет украинский боксер Василий Ломаченко. В десятке лучших еще один украинец.

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).

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Рейтинг лучших боксеров мира по версии портала ESPN

Первую строчку рейтинга занял чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

Еще один украинский боксер Александр Усик занял лишь 6-е место рейтинга, однако сумел обойти нового чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Интересно, что эксперты ESPN впервые внесли в список Тайсона Фьюри, который завоевал титул WBC в бою с Деонтеем Уайлдером. Тайсон оказался на 7-м месте.

Достижения Василия Ломаченко

  • На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
  • На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из южной Кореи.
  • В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступающей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
  • Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешала единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
  • Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.
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Автор: София Кулай
Теги: Ломаченко – Салидо Василий Ломаченко Новости Спорта Спорт Бокс
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