Рейтинг ESPN: украинец Василий Ломаченко – лучший боксер мира

Портал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории и первое место в нем сохраняет украинский боксер Василий Ломаченко. В десятке лучших еще один украинец.

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Стоит увидеть: Бой Ломаченко получил особое отличие WBC: видео

Рейтинг лучших боксеров мира по версии портала ESPN Первую строчку рейтинга занял чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО). Еще один украинский боксер Александр Усик занял лишь 6-е место рейтинга, однако сумел обойти нового чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Интересно, что эксперты ESPN впервые внесли в список Тайсона Фьюри, который завоевал титул WBC в бою с Деонтеем Уайлдером. Тайсон оказался на 7-м месте. Достижения Василия Ломаченко На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.

На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из южной Кореи.

В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступающей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.

Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешала единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.