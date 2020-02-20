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Сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА

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Сборная Украины / GETTY IMAGES

20 февраля ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных по футболу. Украина и дальше занимает 24-е место, имея 1537 баллов.

В февральском рейтинге сборная Украины, как и в декабре 2019 года, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

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Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 16-е, Австрия – 26-я.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия – 1765
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия – 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
...
24. Украина – 1537

  • В 2020 году сборная Украины официально проведет 5 товарищеских матчей – с Францией (27 марта), Польшей (31 марта), Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня), Израилем (7 июня).
  • Первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме с Нидерландами.
  • Два следующих поединка команда Андрея Шевченко проведет в Бухаресте 18 и 22 июня.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол ФИФА Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт
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