24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Рейтинги ATP и WTA заморожены, Свитолина останется в топ-5 лучших до лета

- Читати новину українською
Элина Свитолина / twitter.com/elinasvitolina

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) заморозили рейтинги на время паузы из-за пандемии коронавируса. Украинские теннисистки остаются до лета на своих позициях в рейтинге.

Об этом сообщил официальный сайт WTA. Актуальным следует считать рейтинг от 9 марта, в котором среди украинок наивысшую строчку занимает первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая замыкает топ-5.

Стоит увидеть Свитолина в соблазнительном виде показала зажигательные танцы в Tik Tok – видео

Рейтинг останется замороженным до возобновления соревнований.

Добавим, что все теннисные турниры под эгидой ATP и WTA отменены до 7 июня.

Теперь можно быть спокойными, что у теннисистов не снимут очки и за турнир в Индиан-Уэллс (США), который был отменен еще до официального объявления паузы в сезоне.

В женском рейтинге лидером является австралийка Эшли Барти, в активе которой 8717 набранных пунктов.

В рейтинге топ-100 располагаются три украинки, это Элина Свитолина (5), Даяна Ястремская (25) и Екатерина Козлова (98).

Ситуация в женском рейтинге WTA для украинок выглядит следующим образом:

Позиции украинских теннисисток в рейтинге WTA

У мужчин лучшим из украинцев является Сергей Стаховский, который занимает 169-ю позицию, в активе которого 307 пунктов. Первую строчку занимает серб Новак Джокович – 10,220 пунктов.

Позиции украинских теннисистов в рейтинге ATP

Отметим, что в период карантина теннисисты принимают участие в новом челлендже "Оставайся дома", где спортсмены и не только они жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Спорт Сергей Стаховский Леся Цуренко Даяна Ястремская Марта Костюк Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:10 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
18 марта 11:47 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 14:01 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 11:32 "Спасибо тебе, Боже, что я не москаль": легионер "Карпат" разорвал фанатов заявлением
Софія Кулай
19 марта 17:55 Как украинские спортсмены и клубы поддержали борьбу с коронавирусом
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук