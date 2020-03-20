Рейтинги ATP и WTA заморожены, Свитолина останется в топ-5 лучших до лета

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) заморозили рейтинги на время паузы из-за пандемии коронавируса. Украинские теннисистки остаются до лета на своих позициях в рейтинге.

Об этом сообщил официальный сайт WTA. Актуальным следует считать рейтинг от 9 марта, в котором среди украинок наивысшую строчку занимает первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая замыкает топ-5.

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Рейтинг останется замороженным до возобновления соревнований.

Добавим, что все теннисные турниры под эгидой ATP и WTA отменены до 7 июня.

Теперь можно быть спокойными, что у теннисистов не снимут очки и за турнир в Индиан-Уэллс (США), который был отменен еще до официального объявления паузы в сезоне.

В женском рейтинге лидером является австралийка Эшли Барти, в активе которой 8717 набранных пунктов.

В рейтинге топ-100 располагаются три украинки, это Элина Свитолина (5), Даяна Ястремская (25) и Екатерина Козлова (98).

Ситуация в женском рейтинге WTA для украинок выглядит следующим образом:

Позиции украинских теннисисток в рейтинге WTA

У мужчин лучшим из украинцев является Сергей Стаховский, который занимает 169-ю позицию, в активе которого 307 пунктов. Первую строчку занимает серб Новак Джокович – 10,220 пунктов.

Позиции украинских теннисистов в рейтинге ATP

Отметим, что в период карантина теннисисты принимают участие в новом челлендже "Оставайся дома", где спортсмены и не только они жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

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