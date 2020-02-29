Рекорд Ольги Харлан: украинская саблистка снова лучшая спортсменка месяца
В Олимпийском доме с участием президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки состоялось награждение лучшей спортсменки и тренера декабря-2019 в Украине.
Высокую награду НОК Украины получила олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратный призер Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан, а ее личный наставник Юрий Марченко стал обладателем звания лучшего тренера месяца. Это уже двенадцатая такая награда для украинки.
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Ольга Харлан является рекордсменкой по количеству наград лучшей спортсменки месяца в Украине. Украинка поделилась с подписчиками фото с награждения.
Второе место в этом рейтинге занимает олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на его счету 11 таких наград.
По итогам сезона второй раз подряд Ольга Харлан выиграла общий зачет среди саблисток и стала обладательницей Кубка мира – четвертый раз в своей спортивной карьере. Украинка победила на Гран-при в Монреале.
Кроме этого, в прошлом сезоне Ольга подтвердила свое лидерство в Европе и мире, став 8-кратной чемпионкой континента и 6-кратной чемпионкой планеты.
Украинская саблистка претендует на звание "Спортивный герой года". Победитель этой номинации будет объявлен 9 марта.
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