Рекорд Ольги Харлан: украинская саблистка снова лучшая спортсменка месяца

Ольга Харлан является рекордсменкой по количеству наград лучшей спортсменки месяца в Украине. Украинка поделилась с подписчиками фото с награждения.

Высокую награду НОК Украины получила олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратный призер Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан, а ее личный наставник Юрий Марченко стал обладателем звания лучшего тренера месяца. Это уже двенадцатая такая награда для украинки.

Второе место в этом рейтинге занимает олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на его счету 11 таких наград.

По итогам сезона второй раз подряд Ольга Харлан выиграла общий зачет среди саблисток и стала обладательницей Кубка мира – четвертый раз в своей спортивной карьере. Украинка победила на Гран-при в Монреале.

Кроме этого, в прошлом сезоне Ольга подтвердила свое лидерство в Европе и мире, став 8-кратной чемпионкой континента и 6-кратной чемпионкой планеты.

Украинская саблистка претендует на звание "Спортивный герой года". Победитель этой номинации будет объявлен 9 марта.