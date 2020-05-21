Рекордсмен сборной Украины Тимощук покинет российский "Зенит"

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук может покинуть российский "Зенит" после сезона 2019/2020. Тимощук работает в "Зените" помощником главного тренера.

Как сообщает Metaratings.ru, главный тренер команды Сергей Семак не хочет, чтобы Тимощук оставался в его штабе.

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Пока не сообщается, почему Семак хочет, чтобы Тимощук покинул команду.

"Зенит" вроде бы доволен работой Тимощука. Российский клуб предложил новый контракт украинцу.

Тимощук работает в "Зените" с 2017 года

Тимощук перешел в "Зенит" в 2007 году из донецкого "Шахтера". В российском клубе Анатолий стал капитаном и выиграл с клубом Кубок УЕФА.

В 2009 году Анатолий перешел в "Баварию", с которой выиграл Лигу чемпионов. В 2013 Тимощук вернулся в "Зенит".

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10 февраля 2017 Тимощук получил тренерскую лицензию класса PRO. Это позволило ему войти в тренерский штаб "Зенита".

В марте присоединился к тренерскому штабу российского клуба как помощник главного тренера.

Тимощук провел рекордное количество матчей за сборную Украины – 144 поединка. На второй строчке Андрей Шевченко-111.