Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
Лондонский "Арсенал" после окончания матча 37-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" попрощался с несколькими футболистами, которые покидают клуб.
Болельщики, пришедшие на домашний стадион лондонцев "Эмирейтс", встретили аплодисментами Аарона Рэмзи, который переходит в туринский "Ювентус", Петра Чеха, который завершает карьеру, и Дэнни Уэлбека, с которым руководство "Арсенала" не продлило контракт.
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Ремзи, который провел в "Арсенале" 11 лет, получил от клуба памятную награду и расплакался.
Валлиец дважды забивал победные мячи в финалах Кубка Англии: в 2014 году Аарон забил "Халл Сити", а в 2017-в – "Челси". За 11 лет в "Арсенале" Ремзи сыграл 369 матчей, забил 64 гола и отдал 62 голевые передачи.
Итальянский "Ювентус" получил Ремзи бесплатно, подписав его на правах свободного агента.
В прощальном для Ремзи поединка "Арсенал" не сумел победить "Брайтон" и потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов через национальное первенство.