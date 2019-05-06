Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео

Лондонский "Арсенал" после окончания матча 37-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" попрощался с несколькими футболистами, которые покидают клуб.

Болельщики, пришедшие на домашний стадион лондонцев "Эмирейтс", встретили аплодисментами Аарона Рэмзи, который переходит в туринский "Ювентус", Петра Чеха, который завершает карьеру, и Дэнни Уэлбека, с которым руководство "Арсенала" не продлило контракт.

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Ремзи, который провел в "Арсенале" 11 лет, получил от клуба памятную награду и расплакался.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…



THANK YOU, @aaronramsey! ️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q — Arsenal FC (@Arsenal) 5 мая 2019 г.

Валлиец дважды забивал победные мячи в финалах Кубка Англии: в 2014 году Аарон забил "Халл Сити", а в 2017-в – "Челси". За 11 лет в "Арсенале" Ремзи сыграл 369 матчей, забил 64 гола и отдал 62 голевые передачи.

Итальянский "Ювентус" получил Ремзи бесплатно, подписав его на правах свободного агента.

В прощальном для Ремзи поединка "Арсенал" не сумел победить "Брайтон" и потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов через национальное первенство.

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