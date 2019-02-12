Renault представили болид для нового сезона Формулы-1: фото и видео

Команды Формулы-1 начали представлять свои болиды для нового сезона гонок. На этот раз очередь дошла и до Renault.

Renault представила свой болид R.S.19. Его ливрея выполнена в черных и желтых цветах.

Читайте также: Команда Формулы-1 Haas первой представила ливрею новой машины: фото

Стоит отметить, что детали к болиду разрабатывали отдельно на двух базах Renault – во французском Энстоуне (шасси) и французском Вере-Шатийон (трансмиссия).

Читайте также: Toro Rosso представило новый болид для Формулы-1: фото и видео

В 2019 году на этом болиде будут выступать Даниэль Риккардо, которого удалось переманить из Red Bull, и Нико Хюлькенберг.

Читайте также: Williams показала новый болид для Формулы-1: фото и видео

Больше интересных спортивных новостей читайте в рубрике Спорт24 на сайте 24 канала