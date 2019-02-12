Renault представили болид для нового сезона Формулы-1: фото и видео

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Renault представили болид для нового сезона Формулы-1: фото и видео

Команды Формулы-1 начали представлять свои болиды для нового сезона гонок. На этот раз очередь дошла и до Renault.

Renault представила свой болид R.S.19. Его ливрея выполнена в черных и желтых цветах.

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Стоит отметить, что детали к болиду разрабатывали отдельно на двух базах Renault – во французском Энстоуне (шасси) и французском Вере-Шатийон (трансмиссия).

 

 

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В 2019 году на этом болиде будут выступать Даниэль Риккардо, которого удалось переманить из Red Bull, и Нико Хюлькенберг.

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Теги: Спорт Формула-1 Renault Renault
Источник: 24 Канал
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