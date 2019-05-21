Решающие голы на последних минутах матча в истории футбола: захватывающие видео

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – кто не помнит этих эпохальных футбольных мгновений, тот никогда не болел за футбол. К примеру, футбольный матч, который подарил нам эмоции финала Лиги Чемпионов 1999 года, когда "Бавария" перевернула все с ног на голову в добавленные минуты и выгрызла звание лучшей команды Европы.

"Мы все были убеждены, что уже выиграли финал. Но мы получили урок – игра заканчиваются только после финального свистка. Ничто не предвещало того, что "Манчестер" забьет. Это казалось просто невозможным. А потом я словно увидел фильм ужасов", – рассказал вице-чемпион ЛЧ 1999 Лотар Матеус.

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Смотрите видео: как "Бавария" победила "Манчестер Юнайтед"

Также "Ливерпуль" выиграл финал Лиги Чемпионов, уступая 0-3 после первого тайма. Их продолжали неистово поддерживать фанаты, поэтому "Ливерпуль" им отблагодарил. Команда сыграла три мяча и оставила "Милан" без титула в серии пенальти.

Смотрите видео: как "Ливерпуль" выиграл у "Милана" на ЛЧ

Подобных примеров в спорте можно привести много. Однако самые известные из них: