Решающие голы на последних минутах матча в истории футбола: захватывающие видео

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В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – кто не помнит этих эпохальных футбольных мгновений, тот никогда не болел за футбол. К примеру, футбольный матч, который подарил нам эмоции финала Лиги Чемпионов 1999 года, когда "Бавария" перевернула все с ног на голову в добавленные минуты и выгрызла звание лучшей команды Европы.

"Мы все были убеждены, что уже выиграли финал. Но мы получили урок – игра заканчиваются только после финального свистка. Ничто не предвещало того, что "Манчестер" забьет. Это казалось просто невозможным. А потом я словно увидел фильм ужасов", – рассказал вице-чемпион ЛЧ 1999 Лотар Матеус.

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Смотрите видео: как "Бавария" победила "Манчестер Юнайтед"

Также "Ливерпуль" выиграл финал Лиги Чемпионов, уступая 0-3 после первого тайма. Их продолжали неистово поддерживать фанаты, поэтому "Ливерпуль" им отблагодарил. Команда сыграла три мяча и оставила "Милан" без титула в серии пенальти.

Смотрите видео: как "Ливерпуль" выиграл у "Милана" на ЛЧ

Подобных примеров в спорте можно привести много. Однако самые известные из них:

  1. Украинский теннисист Агасси выиграл финал Roland Garros, проиграв без шансов 2 стартовые сеты.
  2. Американский Форман стал чемпионом мира в 45 лет.
  3. Хоккейная команда "Лос-Анджелес" выиграла у "Эдмонтона", уступая 0-5 перед заключительным периодом.
  4. Бакетбол: "Клипперс" одолели "Уорриорз", отыграв отставание в 31 очко.
  5. Британец Баттон выиграл гонку, поднявшись с 21-го места.
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Теги: Футбол Теннис ФК Милан ФК Ливерпуль Бавария Манчестер Юнайтед Спорт Спорт навыворот Новости Спорта Формула-1 Бокс Баскетбол Хоккей
Источник: 24 канал
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