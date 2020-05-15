Решил пропиариться: украинский боксер стал на защиту Усика в конфликте с Грицаем

Украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал борца Богдана Грицая за конфликт с Александром Усиком. Бурсак стал на защиту боксера, заявив, что Грицай пытается привлечь к себе внимание благодаря Усику.

Максим в комментарии XSPORT заявил, что у Усика и Грицая различные спортивные пути. По мнению боксера, конфликт – это шоу.

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"Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. Честно говоря, даже не хочу это комментировать. Кто такой Грицай? По каким правилам они драться будут, кто гонорары платить будет, нужно ли это Усику?" – сказал Бурсак.

Максим не понимает, почему Грицай решил бросить вызов Усику. По его мнению, Александру не интересен поединок с Грицаем.

Усику нужно потратить на этот бой свое время, подготовку, здоровье. То есть, вообще не интересно. Я считаю, что Саня прав, и не понимаю, откуда этот Грицай взялся, зачем он это сделает, с какой целью?

– заявил Бурсак.

Максим предполагает, что Грицай решил пропиариться на имени Усика. Он убеждает, что Усик не боится поединка без правил. Бурсак считает, что боксеру нужно игнорировать Грицая.

"Саня – спортсмен, для которого спорт – это бизнес. Он выходит в ринг и ему платят за это деньги, там 1 – 1,5 миллиона долларов. Кто заплатит за бой с Грицаем? Дайте мне 1 миллион долларов и я тоже с Грицаем побьюсь", - сказал боксер.

Конфликт Усика и Грицая: главное

Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

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После этого в адрес боксеров "посыпалось" много критики. В результате обоих боксеров внесли в базу "Миротворец".

Впоследствии появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.

Богдан апеллировал к видео, которое Усик разместил в инстаграмеі. В нем боксер нокаутирует критиков.

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Если Ломаченко решил отмолчаться, то Усик ответил на критику. Боксер принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.

В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.

Тренер Грицая заявил, что пока контактов с Усиком они не имели. По его мнению, бой рано или поздно состоится.

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