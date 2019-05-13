Рестлер умер прямо на ринге, пока его били ради шоу: жуткое видео

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Умер Сесар Гонсалес
Умер Сесар Гонсалес

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес по прозвищу "Серебряный Король" умер на ринге во время поединка в Лондоне.

Гонсалес умер в разгар поединка в рамках шоу Lucha Libre, который проходил в британской столице. В театрализованном шоу Lucha Libre рестлеры обычно выступают в акробатическом стиле в красочных масках – лучадори.

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На видеозаписи с поединка видно, что сразу после падения борца к нему подбежали судья и еще несколько человек. Зрители не сразу поняли, что произошло, и некоторое время продолжали скандировать его имя. Причиной смерти Гонсалеса, возможно, стал сердечный приступ.

Профессиональный борец Сесар Гонсалес на родине в Мексике был настоящей звездой, причем не только на ринге, но и в кино. В 2005 году он снялся в голливудской комедии "Суперначо" (Nacho Libre) вместе с американским комиком Джеком Блэком, сыграв роль злодея Рамзеса.

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Теги: Новости Спорта Спорт
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