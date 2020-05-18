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Ретро дня: 27 лет назад сборная Украины выиграла свой первый матч в истории – фото

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Литва – Украина 1:2 1993 год
Литва – Украина 1:2 1993 год

18 мая 1993 года, ровно 27 лет назад, сборная Украины по футболу одержала свою первую победу в истории. В гостях со счетом 1:2 была обыграна сборная Литвы.

Литва – Украина 1:2

Голы: Зданчюс 4 – Леоненко, 18 Михайленко, 22

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Хозяева тогда открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Ричардаса Зданчюса, однако подопечные Олега Базилевича не растерялись. Они устроили камбэк.

К тому же, еще в первом тайме. Уже через четырнадцать минут после гола литовцам забил Виктор Леоненко, отметившись одним из немногих точных ударов в футболке сборной Украины. А еще через четыре минуты Украину вперед вывел Дмитрий Михайленко, который ассистировал Леоненко во время первого гола. Для обоих игроков это были дебютные мячи в футболке сборной.

2:1 – такой счет продержался до финального свистка, и именно 18 мая вошло в историю как день, когда украинцы получили свою первую в истории победу.

Смотрите вырезки из газет после первой в истории победы сборной Украины

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Украина – Литва Литва Сборная Украины по футболу Новости Спорта Футбол Спорт
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