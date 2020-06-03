Ровно 18 лет назад, 3 июня 2002 года, донецкий "Шахтер" вплотную приблизился к первому чемпионскому титулу, обыграв дома киевское "Динамо" со счетом 2:0. Репортером на том матче работал будущий директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

Тогда Денисов брал послематчевые флеш-интервью у владельца "Шахтера" Рината Ахметова, тогдашнего председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова и на тот момент премьер-министр Украины Виктора Януковиача, но журналиста по техническим причинам долго не могло вывести в эфир. Вся ситуация попала на видеокамеру телеканала, пишет 24 канал.

Смотрите также Украинские спортсмены поддерживают протесты в США и молчат о беспределе в Украине

Как Денисов брал интервью у Ахметова, Колесникова и Януковича.

Вся пикантность ситуации заключается в долгой паузе перед выходом в прямой эфир. Тогда еще молодой ведущий канала Александр Денисов по телефону пытается выбить у своего руководства Марины Мефодиивны прямое включение со стадиона.

Через несколько минут, все еще ожидая выхода в эфир, Янукович и Ахметов начинают здороваться за руку со зрителями, которые сидят рядом с местом съемки.

"Сейчас уйдут, и ничего вообще не будет. Вы хотите, чтобы меня уволили", – говорит ведущий собеседнику в телефоне.

В это время к нему подходит Колесников. "Ща у Рината, потом у Виктора Федоровича вопрос, потом только мне. Ты его не заметил, бл***, что ли?" – спросил он у Денисова.

Наконец ведущему все же удается выйти в прямой эфир. Он ставит вопрос о матче по очереди Ахметову, Януковичу и Колесникову. После коротких ответов респонденты уходят.

На просьбу журналиста сказать несколько слов об игре, Янукович ответил: "Я думаю, что "Шахтер" очень хотел победить и победил. Я скажу слова, которые любят в Донбассе – "Донбасс порожняк не гонит".

Денисов о знаменитом интервью

Денисов в интервью Роману Бебех для YouTube-канала "Бомбардир" рассказал о нашумевшем эпизоде, случившемся в 2002 году.

Тогда, по-моему, я только год работал на ТВ, и представьте сам момент: как только "Шахтер" обыграл "Динамо" – 2:0. Тогда от таких побед "Шахтер" только начинал разогреваться. Президент идет поздравить команду, он столько ждал эту победу, а тут какой-то мальчик говорит: "Надо постоять".

"Состояние полуобморока, как понимаете. Я с испуга забыл должность Януковича. Стресс такого уровня, что понимаю – это Янукович, но просто вылетает из головы его должность", – рассказал он.