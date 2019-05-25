Ретро дня – 14 лет назад "Милан" Шевченко уступил "Ливерпулю" в драматическом финале ЛЧ

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14 лет назад "Ливерпуль" победил "Милан" в финале Лиги чемпионов
14 лет назад "Ливерпуль" победил "Милан" в финале Лиги чемпионов / Фото из открытых источников

25 мая 2005 года "Ливерпуль" и "Милан" сыграли в Стамбуле один из самых сумасшедших финалов в истории футбола.

Милан – Ливерпуль 3:3 (2:3 в серии пенальти)
Голы: Мальдини, 1, Креспо, 39, 44 – Джеррард, 54, Шмицер, 56, Алонсо, 60

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Андрей Шевченко в составе "Милана" был чрезвычайно близок к выигрышу своей второй Лиги чемпионов за 3 сезона.

Украинец вышел в стартовом составе, отметился голевым пасом. "Милан" вел 3:0 после первого тайма, но за 6 минут потерял все преимущество.

Две решающие дуэли против Ежи Дудека (сначала в овертайме, а затем в серии послематчевых пенальти) проиграл именно наш Шевченко. Перед решающим ударом Андрей нервно поправил прическу, слабо разбежался и криво исполнил "барышню".

Победа позволила "Ливерпулю" не только пополнить коллекцию трофеев, но и получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, несмотря на пятое место в английской Премьер-лиге. Футбольная ассоциация подала заявку на получение дополнительного места в главном еврокубковом турнире. Правда, в следующем сезоне "Ливерпуль" вылетел уже в 1/8 финала от "Бенфики". "Милан", к слову, добрался до полуфинала.

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Теги: Андрей Шевченко Новости Спорта ФК Ливерпуль ФК Милан Спорт Футбол
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