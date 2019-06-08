Ретро дня – как Леннокс Льюис уничтожил Майка Тайсона: видео брутального боя

Леннокс Льюис и Майк Тайсон 8 июня 2002 года провели поединок в супертяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO, которые принадлежали Ленноксу Льюису, и за вакантный титул чемпиона мира по версии авторитетного боксерского журнала The Ring.

22 января 2002 года в театре Хадсона (Нью-Йорк) состоялась пресс-конференция, на которой должна была быть объявлена дата поединка. Первым на пресс-конференцию пришел Майк Тайсон.

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Он сразу же посмотрел на то место, где должен был находиться Льюис. После того как на пресс-конференцию пришел Льюис, Тайсон подошел к нему и попытался ударить его. Один из телохранителей Льюиса попытался сдержать Тайсона, но он ударил его. После этого завязалась драка, оба боксера начали драться. Также в драке принимали участие члены команд боксеров.

Сам же бой 8-го июня завершился в 8-м раунде. Льюис нокаутировал Тайсона. После этого Тайсон провел еще один бой на профессиональном ринге против украинца Виталия Кличко и одержал победу техническим нокаутом.

Тайсон еще трижды выходил на ринг и одержал только одну победу.