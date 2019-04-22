Ретро дня – как Рахман жестко нокаутировал Леннокса Льюиса: видео
В этот день, 22 апреля 2001 года, в ЮАР, Леннокс Льюис вышел на ринг против Хасима Рахмана и проиграл все титулы, которыми владел.
В конце 5-го раунда Рахман несколько раз выбросил левый джеб в голову Льюиса. Леннокс отошел к канатам. Рахман провел правый кросс в челюсть противника.
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После этого Льюис мгновенно рухнул на канвас. На счет 10 он все еще находился на полу. Таким образом, Хасим Рахман отобрал у Леннокса Льюиса титулы WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе, а поединок получил звание "разочарование года" по версии журнала "The Ring".
17 ноября 2001 года Льюис провел матч-реванш против Рахмана и сумел вернуть титулы. Льюис нокаутировал соперника в четвертом раунде.
После этого Леннокс провел еще два поединка. Сначала он победил Майка Тайсона, а затем в легендарном бою победил украинца Виталия Кличко.
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