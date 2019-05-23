Ретро дня – слезы Каньисареса и невероятный Кан: драматический финал Лиги чемпионов 2001 (видео)

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Оливер Кан и Сантьяго Каньисарес
Оливер Кан и Сантьяго Каньисарес

23-го мая 2001 года состоялся один из самых драматичных финалов Лиги чемпионов за всю историю. Немецкая "Бавария" встречалась с испанской "Валенсией".

Финальный поединок проходил в Милане (Италия) на легендарном стадионе "Сан-Сиро".

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Уже на третьей минуте "летучие мыши" открыли счет. Испанцы заработали пенальти, который уверенно реализовал Мендьета.

После перерыва "Баварии" удалось сравнять счет. Мюнхенцы тоже забили с пенальти. Удар с 11-и метров удачно выполнил Эффенберг.

В основное и дополнительное время голов больше не было, поэтому судьба титула решалась в серии пенальти. "Бавария" не смогла реализовать два удара, в то время, как "Валенсия" – три. Таким образом, мюнхенцы победили 5:4 и завоевали четвертый в своей истории титул европейских чемпионов.

После матча не сдерживал эмоций легендарный вратарь испанцев Сантьяго Каньисарес. Его поддержал коллега по цеху из "Баварии", не менее выдающийся Оливер Кан. К слову, "Олли" был признан лучшим игроком финала.

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Бавария Лига чемпионов
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