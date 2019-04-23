Ретро-видео: как "Бавария" разбила "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов

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Ретро-видео: как "Бавария" разбила "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов
Ретро-видео: как "Бавария" разбила "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов / twitter.com

В этот день ровно шесть лет назад мюнхенская "Бавария" покорила историческое достижение. Немецкая команда разгромила "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0.

Первый гол на 25 минуте забил Томас Мюллер. Футболист "Баварии" головой затолкал мяч в свитку ворот Виктора Вальдеса. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе и ничего не предвещало беды для каталонцев.

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Сразу после перерыва, на 49 минуте, увеличил преимущество "Баварии" Марио Гомес. На 73 минуте третий гол в матче забил Арьен Роббен. А завершил избиение испанцев все тот же Мюллер. Томас замкнул пас Алабы и установил итоговый результат 4:0.

В ответном матче "Бавария" победила 3:0 и выиграла противостояние с итоговым результатом 7:0. В финале немецкий гранд победил "Боруссию" Д и выиграл Лигу чемпионов.

Победа "Баварии" 4:0 сейчас является наиболее крупной в полуфиналах Лиги чемпионов. В сезоне 2013/2014 такой же результат покорился мадридскому "Реалу". Что интересно, испанцы с таким счетом победили "Баварию" на ее же поле.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Барселона Бавария
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