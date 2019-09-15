Реванш Фьюри-Уайлдер перенесут из-за ужасного рассечения Тайсона

Реванш британского боксера Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером может не состояться в феврале 2020 года. Причиной стала травма британца.

Тайсон получил ужасное рассечение в поединке против Отто Валлина, хотя сумел одержать победу. В то же время, Фьюри не присутствовал на прессконференции после боя.

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Также он был доставлен в больницу для прохождения микрохирургии. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что из-за повреждения Тайсон может отсрочить реванш с Уайлдером, который является чемпионом по версии WBC.

Если рассечение будет плохо заживать, бой, возможно, придется отложить. Надеюсь, это не так. Все зависит от того, как будет проходить восстановление. Он должен быть на 100% готов,

– цитирует промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена BBC.

Реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри должен состояться в феврале 2020 года. Об этом сказал сам Фьюри, сообщив, что контракт подписан обеими сторонами.

Как известно, первая встреча в ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью – несмотря на то, что Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне.

Судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.