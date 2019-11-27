Реванш года: поединок Уайлдер – Фьюри официально состоится 22 февраля

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Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі / Фото из открытых источников

Организаторы боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри уверены, что боксеры встретятся на ринге в следующем году 22 февраля. На кону будет стоять пояс WBC, которым владеет Уайлдер.

Об этом утверждают руководитель Top Rank Боб Арум и Шелли Финкель, который представляет интересы Уайлдера в компании Premier Boxing Champions.

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Мы все объявим до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Можете не волноваться и спокойно спать,
– сказал Арум.

Первый поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда бой завершился вничью, а британец так и не смог одолеть непобежденного американца.

Напомним, что обязательным условием для повторной встречи Фьюри и Уайлдера на ринге были победы обоих боксеров в промежуточных боях. Так, американец защитил свой титул в боях с Домиником Бризилом и Луисом Ортисом, а британец победил немца Тома Шварца и шведа Отто Валлина.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Бокс
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