Реванш тысячелетия: легенды бокса Тайсон и Холифилд возвращается на ринг – видео

Легенды мирового бокса – 57-летний Эвандер Холифилд и 53-летний Майк Тайсон объявили о своем возвращении на ринг.

Экс-чемпион мира в тяжелой весовой категории Холифилд проведет несколько выставочных боев и поддержит благотворительную кампанию, которая предоставляет молодежи ресурсы, необходимые им для эмоционального развития и обучения во время пандемии коронавируса, пишет 24 канал

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"Вы готовы? Момент, которого вы все ждали. Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что буду возвращаться на ринг. Я буду бороться в выставочных боях за большое дело", – написал Холифилд в Twitter.

Возвращение Эвандера Холифилда: смотрите видео

Несколько выставочных поединков ради сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций намерен провести и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон.

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"На прошлой неделе я поработал на лапах. Это было тяжело, мое тело действительно измученное, и я чувствовал боль. Я тренировался. Попробую выйти на ринг, провести несколько выставочных поединков, набрать форму. Хочу пойти в зал и набрать форму, чтобы быть в состоянии проводить три-четыре раунда выставочных благотворительных боев. Помогу бездомным и таким людям, как я, которые страдали от наркотической зависимости", – цитирует слова Тайсона BoxingScene.

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Также Холифилд уже высказался о возможном поединке против Тайсона:

Мы собирались провести бой с Риддиком Боу, но коронавирус нарушил все планы. Уверен, что могу выйти в ринг с любым соперником старше 50 лет. Если вам больше 50, вы не сможете меня победить. Думаю, что я готов провести еще один бой с Тайсоном. Но для этого мне должны предложить большую сумму денег. Я ведь вышел бы в ринг с человеком, не зная, что он будет делать,

– цитирует Холифилда Forbes.

Что известно о бое Холифилд – Тайсон?

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996-го по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер.



Однако, бой Тайсон – Холифилд в 1997 году вошел в историю бокса не только из-за поражения Майка. В третьем раунде Тайсон потерял остатки самообладания. Он выплюнул капу, откусил кусок правого уха Холифилда и плюнул его на настил. Холифилд скакал по рингу и выл от боли, но после короткой паузы и консультации судьи с врачом бой возобновился.



Правда, ненадолго – Майк укусил другое ухо соперника. За 10 секунд до конца третьего раунда поединок был остановлен. Позже Тайсон заплатил 3 млн долларов штрафа и на год лишился боксерской лицензии.



После боя Тайсон объяснил свой поступок так: "Я был немного не в себе в тот момент. Было много крови – и это привело меня в ярость. Честное слово: я не планировал его кусать в бою.

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