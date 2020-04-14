Революционное предложение Суркиса, банкротство "Барселоны": новости спорта 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Президент "Динамо" предлагает революционные изменения в чемпионате Украины

Президент "Динамо" Игорь Суркис предлагает урегулировать вопрос арендованных футболистов в чемпионате Украины (УПЛ). Суркис выступает за то, чтобы арендованные игроки имели право играть против своих клубов.

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В украинском футболе каждый клуб индивидуально определяет, может ли тот или иной игрок, который отдан в аренду, играть против своей команды.

Как работает аренда футболистов?Например, по условиям арендного договора нападающий СК "Днепр-1" Владислав Супряга может играть против "Динамо", хотя именно киевлянам принадлежит его контракт. Зато в соглашении другого арендованного днепрянами игрока Сергея Булецы прописано, что он не может играть против "Динамо".

"Барселона" находится на грани экономического и морального банкротства

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждет тяжелая перестройка, в связи с которой "сине-гранатовые" находятся под угрозой банкротства.

Кроме этого, Виктор Фонт выдвинул ряд требований к нынешнему президенту каталонцев Жозепу Бартомеу. В частности, он пожелал с полной прозрачностью рассказать о финансовом положении клуба, а также прозрачно осуществлять трансферы по продаже и покупке игроков.

Дата возобновления чемпионата Украины по футболу

Пока мир борется с пандемией коронавируса, спортивные функционеры думают о возвращении на арены. В Украинской ассоциации футбола просчитывают варианты и надеются продолжить сезон 2019/2020 в начале лета.

Украинская ассоциация футбола приостановила все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса.

Ранее исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий заявлял о вероятном возобновлении сезона в середине мая.

Лунин может стать вторым вратарем "Реала"

Голкипер "Реала" Альфонс Ареола намерен сменить команду после окончания этого сезона, что дает шанс вратарю сборной Украины Андрею Лунину закрепиться в команде.

Француз намерен перейти в одну из лондонских команд, чтобы иметь стабильную игровую практику. Его агенты уже вышли на контакт с несколькими клубами.

К слову Лунин признался, почему играет за клуб-неудачник "Овьедо"

Таким образом, у "Реала" не останется больше вратарей, кроме Тибо Куртуа. Лунин и Люка Зидан – в аренде. Скорее всего, "Реал" вернет именно украинского кипера.

Игрок сборной Украины разочаровался и хочет остаться жить в Испании

Баскетболист испанской "Барселоны" Артем Пустовой рассказал, что не планирует жить в Украине. Игрок сборной Украины по баскетболу хочет остаться в Испании.

По словам Пустового, еще несколько лет назад он бы без раздумий остался в Украине. Впрочем, бездействие власти, по его словам, отбило желание жить в Украине.

Зинченко и Коноплянка сыграют в FIFA20 против сборной Польши

Полузащитники сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка сыграют против команды Польши в футбольном симуляторе FIFA 20.

Во вторник, 14 апреля, в 20:00 на Youtube-канале Украинской ассоциации футбола состоится онлайн-противостояние сборных команд Польши и Украины.

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