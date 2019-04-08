Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/2019.

Поединки четвертьфинала Кубка Украины были сыграны в воскресенье, 7 апреля. В полуфинал пробились две команды из УПЛ – "Шахтер" и "Заря". Дончане победили "Динамо", а "Заря" одолела ФК "Львов".

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Также в 1/2 финала вышли два участника Первой лиги. "Ингулец" неожиданно выбил "Карпаты", а СК "Днепр-1" оказался сильнее "Ворсклы".

В полуфинале "Шахтер" на выезде сыграет против СК "Днепр-1", а "Ингулец" дома будет принимать "Зарю".

Матчи 1/2 финала состоятся в среду, 17-го апреля. Финал – 15-го мая в Запорожье. Хозяином финала будет победитель пары СК "Днепр" – "Шахтер".

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