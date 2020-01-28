Результативная игра Михайлюка не помогла "Детройту" обыграть "Кливленд": видео
22-летний украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в поединке регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" (100:115).
Михайлюк провел на площадке 26 минут, за которые набрал 13 очков (2/6 двухочковых, 3/7 трехочковых). Также на счету украинца два подбора и одна передача.
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"Детройт" позволил "Кливленду" уйти в отрыв во второй четверти матча и не смог наверстать упущенное.
Команда Михайлюка находится на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре подопечные Дуэйна Кейси сыграют 30 января с "Бруклин Нетс".
Видео действий Святослава Михайлюка в матче с "Кливлендом"
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