Результативная игра Михайлюка не помогла "Детройту" обыграть "Кливленд": видео

22-летний украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в поединке регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" (100:115).

Михайлюк провел на площадке 26 минут, за которые набрал 13 очков (2/6 двухочковых, 3/7 трехочковых). Также на счету украинца два подбора и одна передача.

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"Детройт" позволил "Кливленду" уйти в отрыв во второй четверти матча и не смог наверстать упущенное.

Команда Михайлюка находится на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре подопечные Дуэйна Кейси сыграют 30 января с "Бруклин Нетс".

Видео действий Святослава Михайлюка в матче с "Кливлендом"