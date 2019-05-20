Результаты жеребьевки переходных матчей Первой и Второй лиг
Состоялась жеребьевка матчей плей-офф за выход в Первую лигу, а также определился хозяин поля матча за звание чемпиона Второй лиги сезона 2018/19.
Матчи за право играть в Первой лиге состоятся 29 мая и 2 июня. В них команды, занявшие 2 места в группах А и Б Второй лиги сразятся с 13-й и 14-й командой Первой лиги, пишет SportArena.
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29 мая 2019 года
2 место группы Б Второй лиги – 13 место Первой лиги
14 место Первой лиги – 2 место группы А Второй лиги
2 июня 2019 года
13 место Первой лиги – 2 место группы Б Второй лиги
2 место группы А Второй лиги – 14 место Первой лиги
Второе место в группе А Второй лиги занимает "Минай" (46 очков за тур до финиша) или "Черкащина-Академия" (48 очков). Вторым в группе Б может стать запорожский "Металлург" (50 очков и игра в запасе) или "Горняк".
13-е и 14-е место в Первой лиге занимают "Сумы" (16 очков) и "Агробизнес" (15).
Поединок за звание чемпиона Второй лиги состоится 1 июня в Кропивницком. Его номинальным хозяином будет триумфатор группы А ("Черкащина-Академия" или "Минай") и победитель группы Б "Кремень" Кременчуг.