Результаты жеребьевки первого предыдущего раунда Кубка Украины

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Кубок Украины сезона 2019/2020
Кубок Украины сезона 2019/2020

В Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного раунда Кубка Украины сезона 2019/2020.

УАФ на официальном сайте опубликовала результаты жеребьевки первого предварительного раунда Кубка Украины.

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В борьбу вступают 18 команд Второй лиги (без четырех дублей: "Оболонь-Бровар-2", "Николаев-2", "Авангард-2" и "Черноморец-2") и два любительских клуба ("Волчанск" и "Авангард" Бзов).

Пары предыдущего раунда Кубка Украины:

Таврия – Реал Фарма

Подолье – Полесье

Горняк – Чайка

Энергия – Буковина

Нива В – Никополь

Альянс – Ужгород

Авангард Бзов – Волчанск

Калуш – ВПК-Агро

Кристалл – Диназ

Верес – Нива Т

К слову, базовым днем для проведения поединков этого этапа станет 20 августа.

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Теги: Спорт Футбол
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