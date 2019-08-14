Результаты жеребьевки первого предыдущего раунда Кубка Украины
В Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного раунда Кубка Украины сезона 2019/2020.
УАФ на официальном сайте опубликовала результаты жеребьевки первого предварительного раунда Кубка Украины.
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В борьбу вступают 18 команд Второй лиги (без четырех дублей: "Оболонь-Бровар-2", "Николаев-2", "Авангард-2" и "Черноморец-2") и два любительских клуба ("Волчанск" и "Авангард" Бзов).
Пары предыдущего раунда Кубка Украины:
Таврия – Реал Фарма
Подолье – Полесье
Горняк – Чайка
Энергия – Буковина
Нива В – Никополь
Альянс – Ужгород
Авангард Бзов – Волчанск
Калуш – ВПК-Агро
Кристалл – Диназ
Верес – Нива Т
К слову, базовым днем для проведения поединков этого этапа станет 20 августа.
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