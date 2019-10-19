Рибери раскритиковал FIFA 20 – "Эй, EA Sports, кто этот парень?"

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Франк Рибери
Франк Рибери / twitter.com/FranckRibery

Полузащитник Франк Рибери остался недоволен своим образом в игре FIFA 20. Свои претензии он высказал в твиттер.

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Рибери выложил фото своего образа в игре. "Сыграл в FIFA20 со своими детьми недавно. Эй, EA Sports, кто этот парень?", – подписал изображение Рибери.

Сразу под этим фото появилось сообщение главного конкурента – игры PES. Они выложили изображение, как футболист выглядит у них. Там изображение значительно реалистичнее.

FIFA 20 вышла 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Теги: Спорт Футбол Техно Игры Киберспорт
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