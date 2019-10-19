Рибери раскритиковал FIFA 20 – "Эй, EA Sports, кто этот парень?"

Полузащитник Франк Рибери остался недоволен своим образом в игре FIFA 20. Свои претензии он высказал в твиттер.

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Рибери выложил фото своего образа в игре. "Сыграл в FIFA20 со своими детьми недавно. Эй, EA Sports, кто этот парень?", – подписал изображение Рибери.

Played #FIFA20 with my kids not long ago.

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? ? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

Сразу под этим фото появилось сообщение главного конкурента – игры PES. Они выложили изображение, как футболист выглядит у них. Там изображение значительно реалистичнее.

Hey Franck! Do you know who this guy is? pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9 — eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019

FIFA 20 вышла 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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