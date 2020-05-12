Риск очень большой: футболист "Динамо" прокомментировал игру с клубом, где игрок заразился COVID

Футболист "Динамо" Денис Попов прокомментировал первый случай заражения COVID-19 в украинском футболе. Коронавирус подтвердили у футболиста ФК "Минай", с которым "Динамо" должно сыграть в полуфинале Кубка Украины.

Попов в интервью сайту "Динамо" заявил, что в клубе не обсуждали новость. Игрок пожелал футболисту "Миная" скорейшего выздоровления.

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"В команде это не обсуждали, но я читал такую новость в прессе. Конечно, это большая проблема – как для самого игрока, так и для клуба. Им нужно изолироваться, чтобы уберечь себя. Считаю, что радоваться такому нельзя, поэтому могу пожелать футболисту "Миная" только скорейшего выздоровления", – заявил Денис.

"Минай" 8 мая сообщил, что игрок клуба заразился COVID-19. В команде не называют фамилию футболиста.

Также Денис ответил на вопрос, нет ли страха, ведь "Динамо" придется встретиться с "Минаем" в Кубке Украины.

Страха нет, хотя подсознательно все равно думаешь об этом. Думаю, что если в "Минае" все настолько серьезно, то кубкового матча, возможно, и не будет, ведь риск очень велик,

– отметил Денис.

12 мая "Динамо" первым из украинским клубов возобновило коллективные тренировки. Киевляне провели тренировку на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе.

Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Возобновление футбольного сезона в Украине может состояться 30 мая.

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