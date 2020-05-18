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Экстремалы: фанаты нашли способ смотреть матч "Баварии" вживую – фото

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Фанаты нашли способ смотреть матч "Баварии" вживую
Фанаты нашли способ смотреть матч "Баварии" вживую / facebook.com/pg/fcbayern.en

16 мая официально возобновились футбольные матчи немецкой Бундеслиги. Одним из главных условий возобновления матчей в Германии являются закрытые стадионы. Болельщики не имеют права посещать поединки. Но в Берлине попытались обойти запрет.

17 мая "Унион Берлин" впервые в своей истории принимал в родных стенах действующего чемпиона Германии "Баварию", сообщает 24 канал.

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Для новичка Бундеслиги это был особый матч, который мечтали посетить фанаты. До этого берлинцы играли с "Баварией" только в кубковых матчах в Мюнхене.

Стадион "Ан дер Альтен Фюрстерай", который вмещает более 22 тысяч зрителей, на матче 26 тура между "Унионом" и "Баварией" все же пустовал.

Но берлинцы нашли выход, как посмотреть матч. Двое болельщиков вылезли на дерево высотой 12 метров и попытались посмотреть игру.

К сожалению для фанатов, полиция быстро вмешалась в ситуацию и заставила их слезть с дерева.

В итоге болельщики не смогли увидеть вживую матч, который "Бавария" на классе выиграла со счетом 2:0.

Благодаря победе "Бавария" укрепила лидерство в турнирной таблице. Между тем берлинский клуб находится на 12-й строчке.

Следующую игру "Бавария" проведет против "Айнтрахта". А "Унион" в берлинском дерби сойдется с "Гертой".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Бундеслига Бавария Футбол Спорт
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