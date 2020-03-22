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Ризатдинова показала, как готова останавливать коронавирус: фото

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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова активно ведет соцсети и делится с болельщиками тренировками, мастер-классами и личной жизни. На этот раз Анна показала свою тренировку по боксу.

Цим фото спортсменка поділилась у своєму інстаграмі. Анна Різатдінова виглядала бойовому настрої та рішуче била по цілі, а також зазначила, що так рішуче людство, зокрема й Україна повинні впоратися з коронавірусом. 

Варто побачити Гімнастка Анна Різатдінова оригінально у шпагаті скуповує продукти: відео

У профілі гімнастки видно, що Анна знаходиться у чудовій спортивній формі, шанувальники спортсменки не могли не відзначити це і в коментарях написали чимало компліментів на адресу української гімнастки.

Стоп коронавірус,
– коротко написала гімнастка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP #coronavirus ? #keepcalm and #stayhome @underarmourukraineofficial #TheOnlyWayIsThrough

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Шанувальники Анни підтримали її у коментарях, написавши, що всіма силами борються з коронавірусом і також вірять у те, що вірус швидко покине Україну.

Додамо, що гімнастка показала у своєму інстаграмі, як тренується із сином Романом. Також нещодавно Анна підійшла до купівлі продуктів у магазині оригінальним способом. Спортсменка скористалась своєю чудовою розтяжкою дістаючи з поличок потрібний товар.

Зазначимо, що Анна Різатдінова є обличчям спортивного бренду одягу Under Armour. У лютого 2020 року українка Анна Різатдінова відкрила власну тренувальну студію з художньої гімнастики.

Досягнення Анни Різатдінової

  • Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
  • Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Анна двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
  • Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
  • У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
  • Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
  • Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві.

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Автор: София Кулай
Теги: Карантин в Украине 2020 Художественная гимнастика Анна Ризатдинова Новости Спорта Спорт
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