Ризатдинова показала, как готова останавливать коронавирус: фото
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова активно ведет соцсети и делится с болельщиками тренировками, мастер-классами и личной жизни. На этот раз Анна показала свою тренировку по боксу.
Цим фото спортсменка поділилась у своєму інстаграмі. Анна Різатдінова виглядала бойовому настрої та рішуче била по цілі, а також зазначила, що так рішуче людство, зокрема й Україна повинні впоратися з коронавірусом.
Варто побачити Гімнастка Анна Різатдінова оригінально у шпагаті скуповує продукти: відео
У профілі гімнастки видно, що Анна знаходиться у чудовій спортивній формі, шанувальники спортсменки не могли не відзначити це і в коментарях написали чимало компліментів на адресу української гімнастки.
Стоп коронавірус,
– коротко написала гімнастка.
Шанувальники Анни підтримали її у коментарях, написавши, що всіма силами борються з коронавірусом і також вірять у те, що вірус швидко покине Україну.
Додамо, що гімнастка показала у своєму інстаграмі, як тренується із сином Романом. Також нещодавно Анна підійшла до купівлі продуктів у магазині оригінальним способом. Спортсменка скористалась своєю чудовою розтяжкою дістаючи з поличок потрібний товар.
Зазначимо, що Анна Різатдінова є обличчям спортивного бренду одягу Under Armour. У лютого 2020 року українка Анна Різатдінова відкрила власну тренувальну студію з художньої гімнастики.
Досягнення Анни Різатдінової
- Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
- Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Анна двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
- Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
- У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
- Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
- Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві.
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