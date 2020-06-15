Украинские легионеры помогли своей команде победить гранда турецкого футбола "Галатасарай". Гармаш и Морозюк приняли участия в матче, а Борячук провел поединок на скамейке запасных.

Стамбульцы встречались на выезде из "Ризеспор", пишет 24 канал.

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Неожиданная победа

Морозюк отыграл полный поединок, а Гармаша заменили на 68-й минуте. Борячук провел матч на скамейке запасных.

Экс-динамовец Юнес Бельанда вышел в "Галатасарае" на замену на 72-й минуте.

Уже в конце первого тайма "Ризеспора" удалось выйти вперед в счете. Голкипер отбил удар Вреда, но тот успел сыграть на опережение и забить мяч в ворота соперника благодаря удару в падении.

На 53-й минуте команде, где играют украинцы удалось увеличить счет. После прострела с фланга в штрафной "Галатасарая" "загорелся пожар" среди защитников команды, где в нужном месте оказался Торун. Мяч отлетел на дальнюю штангу, где находился футболист и занес мяч во владения соперника.

В конце матча "Галатасарай" остался в меньшинстве. Удаление получил Буюк. Итоговый счет матча – 2:0.

"Ризеспор" – "Галатасарай" обзор матча