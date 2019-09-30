Рэпер Drake одолжил свой самолет команде НБА, чтобы она добралась на матч в Индию

Рэпер Drake, который является поклонником баскетбола, пришел на помощь команде НБА "Сакраменто Кингз". Он предоставил собственный самолет, чтобы команда смогла добраться на матчи в Индии.

В "Сакраменто" запланировано два предсезонных матча в Индии – 4 и 5 октября. Чтобы команда не имела проблем с проездом туда, рэпер Drake предоставил им свой самолет Boeing 767. Стоимость самолета – 185 миллионов долларов. Воздушное судно окрашено в голубой цвет, также на нем слова Air Drake и фирменная символика рэпера. В салоне самолета – мягкие диваны и стулья, столы, гигантский телевизор и полосатый ковер.

Как так? Украинский вратарь забил спасительный гол своей команды, но судья его не засчитал

При этом певец не потратил ни одного доллара на покупку этого самолета. Он его получил в рамках партнерства с канадской авиакомпанией Cargojet.



Частный самолет Drake

Стоит отметить, что Drake является большим поклонником баскетбола. Он активно поддерживал "Торонто Рэпторс" на матчах, когда они стали чемпионами.

Зато у других спортсменов с рэпером не столь хорошие отношения. Все из-за "эффекта Дрейка".

Что такое "эффект Дрейка"?

После того, как спортсмены фотографируются с рэпером Drake, их команды, или же они проигрывают. Сначала с ним сфотографировался Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", после чего "черно-желтые" проиграли "Баварии" 0:5. Следующим стал форвард "Арсенала" Обамеянг, после чего лондонцы уступили "Эвертону" 0:1. После фотографии с лидером атак "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "горожане" уступили "Тоттенхэму" в чемпионате 0:1. А когда с ним сфотографировался защитник ПСЖ Левен Курзава, то парижане потерпели наиболее позорное поражение в чемпионате Франции в XXI веке.



Итальянская "Рома" даже официально запретила своим игрокам фотографироваться с Дрейком. А "Аякс" и "Тоттенхэм" перед матчем полуфинала Лиги чемпионов "троллили" друг друга встречей с рэпером.



Но от Drake пострадали не только футболисты. Британский боксер Энтони Джошуа тоже фотографировался с ним перед тем, как сенсационно проиграл Энди Руису свои чемпионские пояса. После этого известный американский промоутер Лу Ди Белла запретил своим клиентам с ним фотографироваться.