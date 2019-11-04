Звездный Левандовски нуждается в операции: ее могут провести уже зимой
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски чувствует дискомфорт в области паха.
Об этом сообщает Kicker. Игроку потребуется операция, из-за которой он пропустит около 10 дней.
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Однако в клубе еще не решили, когда ее провести. Сообщается, что она пройдет либо во время паузы на матче сборных, которая начнется 9 ноября, либо во время зимнего перерыва.
Решение о времени проведения операции зависит от Левандовски. В сборной не будут настаивать на его присутствии в расположении команды, так как Польша уже квалифицировалась в финальную часть Евро-2020.
К слову, Роберт Левандовски забил за "Баварию" и сборную Польши 23 гола в 20 матчах нынешнего сезона.
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