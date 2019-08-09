Роберто Карлос повторил свой невероятный гол со штрафного: видео

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии уже на заслуженном отдыхе. Но свое мастерство Роберто Карлос не потерял.

Один из самых знаменитых его голов – в товарищеском матче против сборной Франции в 1997 году. Роберто Карлос отметился ударом со штрафного, когда мяч облетел стенку и залетел под штангу. И самое удивительное в этом ударе – его необычная траектория.

К слову: Украинец Яремчук опять забил за "Гент" в Лиге Европы

Свой гол Роберто Карлос повторил в "домашних условиях". При этом на воротах стоял легендарный голкипер Витор Байя. Но и ему не удалось справиться с этим ударом.