Роберто Карлос повторил свой невероятный гол со штрафного: видео

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Роберто Карлос повторил свой невероятный гол со штрафного: видео

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии уже на заслуженном отдыхе. Но свое мастерство Роберто Карлос не потерял.

Один из самых знаменитых его голов – в товарищеском матче против сборной Франции в 1997 году. Роберто Карлос отметился ударом со штрафного, когда мяч облетел стенку и залетел под штангу. И самое удивительное в этом ударе – его необычная траектория.

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Свой гол Роберто Карлос повторил в "домашних условиях". При этом на воротах стоял легендарный голкипер Витор Байя. Но и ему не удалось справиться с этим ударом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meu goleiro professor @officialvitorbaia

Допис, поширений Roberto Carlos 罗伯特卡洛斯 (@oficialrc3)

 

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Теги: Спорт Футбол
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