Родители юных хоккеистов устроили жестокую драку во время матча: видео

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Родители юных хоккеистов устроили жестокую драку во время матча: видео

В белорусском городе Орша во время международного детского турнира по хоккею родители участников устроили драку на трибунах. Просто во время матча.

В этот момент на льду находились команды местной "Орши" и "Немана". Драка оказалась довольно массовой и жестокой. Но лишь недавно видео попало в сеть.

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Видео массовой драки родителей во время хоккейного матча

Причины такого ожесточенного конфликта, произошедшего на глазах подростков и женщин, неясны.

Стоит добавить, что в турнире, который состоялся еще в начале 2019 года, принимали участие команды из белорусских Орши, Гродно, Гомеля, Лиды, российских Луча, Белгорода и Мурманска, а также украинского Киева.

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Теги: Спорт Новости Беларуси Хоккей
Источник: 24 канал
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