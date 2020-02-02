Родригес, который покинул "Динамо", забил гол в дебютном матче за новый клуб: видео

Футболист Жерсон Родригес забил первый гол после перехода в турецкий "Анкарагюджю". Люксембургский футболист, принадлежащий "Динамо", отличился в первом же матче за новый клуб.

24-летний Родригес попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаша". Примечательно: Киевское "Динамо" продало вице-чемпиона Южной Америки Карлоса Самбрано На 50-й минуте хавбек реализовал пенальти. Это его дебютный гол за новый клуб. Мяч Родригеса принес его команде ничью. Видео гола Родригеса Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом. При новом наставнике киевлян Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил.

Спорт24 писал, что руководству и тренерскому штабу "Динамо" надоело отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

"Динамо" решило отдать Родригеса в аренду до конца сезона.

В чемпионате Украины Жерсон провел всего 8 матчей и забил 2 гола.