Родригес, который покинул "Динамо", забил гол в дебютном матче за новый клуб: видео
Футболист Жерсон Родригес забил первый гол после перехода в турецкий "Анкарагюджю". Люксембургский футболист, принадлежащий "Динамо", отличился в первом же матче за новый клуб.
24-летний Родригес попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаша".
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На 50-й минуте хавбек реализовал пенальти. Это его дебютный гол за новый клуб. Мяч Родригеса принес его команде ничью.
Видео гола Родригеса
- Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом. При новом наставнике киевлян Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил.
- Спорт24 писал, что руководству и тренерскому штабу "Динамо" надоело отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.
- "Динамо" решило отдать Родригеса в аренду до конца сезона.
- В чемпионате Украины Жерсон провел всего 8 матчей и забил 2 гола.
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