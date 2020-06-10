Возвращение легендарного теннисиста Роджера Федерера на корт откладывается. Четвертый номер мирового рейтинга перенес еще одну операцию из-за травмы.

Федерер не сыграет до 2021 года

В своем твиттере Федерер сообщил, что вернется на корт только в начале сезона-2021. Таким образом, Федерер пропустит практически весь сезон-2020.

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Федерер написал, что несколько недель назад из-за проблем с восстановлением после первой операции он перенес дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене.

Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне. Я буду очень скучать за болельщиками и туром и буду ждать возвращения в начале сезона-2021,

– написал 38-летний швейцарец.

Когда Федерер травмировался