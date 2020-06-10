Роджеру Федереру сделали еще одну операцию: возвращение теннисиста откладывается
Возвращение легендарного теннисиста Роджера Федерера на корт откладывается. Четвертый номер мирового рейтинга перенес еще одну операцию из-за травмы.
Федерер не сыграет до 2021 года
В своем твиттере Федерер сообщил, что вернется на корт только в начале сезона-2021. Таким образом, Федерер пропустит практически весь сезон-2020.
Кстати Федерер стал самым богатым спортсменом 2020 года по версии Forbes
Федерер написал, что несколько недель назад из-за проблем с восстановлением после первой операции он перенес дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене.
Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне. Я буду очень скучать за болельщиками и туром и буду ждать возвращения в начале сезона-2021,
– написал 38-летний швейцарец.
Когда Федерер травмировался
- О травме колена Федерера стало известно после четвертьфинала Australian Open-2020.
- Швейцарец вышел в полуфинал и, невзирая на боль, отыграл весь поединок против Новака Джоковича.
- Федерер никогда не снимался с матчей.
- После игры Роджер сыграл выставочный матч с Рафаэлем Надалем и сообщил, что вернется на корт летом из-за операции.
- Недавно тренер Роджера Северин Люти рассказал, что швейцарец не смог восстановиться так быстро, как ожидалось.