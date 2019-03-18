Роджер Федерер сенсационно не выиграл 101-й титул в карьере: видео

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Доминик Тим
Доминик Тим / twitter.com/5acesports

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог выиграть 101-й одиночный титул в своей карьере.

Швейцарец, который сейчас занимает пятое место в рейтинге ATP, в финале Индиан-Уэллса проиграл австрийцу Доминику Тиму.

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Доминик Тим – Роджер Федерер 2:1 (3:6, 6:3, 7:5).

В первом сете Федерер дважды сделал брейк, чего оказалось достаточно, чтобы выиграть партию. Однако уже в следующем сете 25-летнему Тиму хватило одного брейка, чтобы сравнять счет в матче.

Таким образом судьба противостояния решалась в третьей партии. В 11 гейме Федерер не смог защитить свою подачу и позволил Тиму выйти вперед. В следующем гейме австриец подал на матч.

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Победа на Индиан-Уэллсе стала первой для Тима на турнирах серии Мастерс. В свою очередь Роджер Федерер потерял шанс выиграть свой 101-й титул.

 

 

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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