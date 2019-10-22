Роджер Федерер установил очередной удивительный рекорд

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер продолжает бить рекорды. Федерер сыграл свой 1500-й одиночный матч в профессиональной карьере.

Швейцарец в первом круге турнира в Базеле сыграл с Петером Гоевчиком. 38-летний Роджер легко победил своего соперника со счетом 6:2, 6:1.

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20-кратный чемпион "Больших шлемов" – второй игрок в истории мужского тенниса, который провел 1500 матчей.

Roger's off to the perfect start



In his 1500th ATP match, @rogerfederer defeats Gojowczyk 6-2, 6-1 to kick off his Basel campaign in fine & fantastic fashion



: @TennisTV | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/41j5n58mc6 — ATP Tour (@atptour) 21 октября 2019 г.

До него это сделал Джимми Коннорс, который отыграл 1556 встреч. Вероятно, что Роджеру удастся превзойти результат не менее легендарного американца.

В 2019 году Роджер Федерер выиграл 102-й титул в профессиональной карьере. Швейцарец праздновал победу на травяном турнире в Галле. Больше всего титулов ATP тоже у Коннорса (109).

Также в этом году Роджер преодолел отметку в 1200 побед в своей профессиональной карьере. Лидирует в этом списке все тот же Коннорс. Джимми за свою карьеру выиграл 1274 матча.

Федерер в 2018 году стал самым старшим лидером рейтинга ATP (лучший теннисист планеты). Федерер побил рекорд американца Андре Агасси, который в 2003 году был лидером мужского тенниса в возрасте 33 лет. Роджеру было 36.

Роджер рекордсмен по числу недель лидерства в одиночном рейтинге ATP (310).