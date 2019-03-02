Роджер Федерер выиграл 100-й титул в карьере

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Роджер Федерер
Роджер Федерер / GETTY IMAGES

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл 100-й титул в своей карьере. 37-летний теннисист победил на соревнованиях в Дубае (ОАЭ).

В финальном матче экс-первая ракетка мира обыграл талантливого греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

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Федереру для победы понадобилось чуть больше часа. Швейцарец победил по итогам двух сетов – 6:4, 6:4.

Роджер чрезвычайно агрессивно начал матч и уже в первом гейме оформил брейк, которого оказалось достаточно, чтобы выиграть сет.

Во второй партии теннисисты уверенно защищали свои подачи. В девятом гейме Федерер сделал брейк, а в следующем гейме уверенно подал на матч и получил свой 100-й титул в карьере.

 

 

За матч Федерер подал 6 эйсов, не сделал ни одной двойной ошибки и выиграл 57% очков.

Отметим, что Федерер 20 раз побеждал на турнирах Большого Шлема, что является рекордом в мужском теннисе.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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