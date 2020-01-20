Рой Кин жестокого оборвал карьеру Холланда – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"

В этом сезоне в Европе засияла звезда 19-летнего нападающего Эрлинга Браута Холланда. За 23 матче Эрлинг забил уже 31 гол и стал игроком "Боруссии" Дортмунд. В первой же игре норвежец оформил хет-трик и вырвал для "шмелей" победу.

Семья Холланда известна не только в Норвегии, но и Великобритании. И дело не в том, что Эрлинг забил гол в ворота "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Речь идет о столкновении отца Альфа-Инге Расдаля Холланда с легендой "Манчестер Юнайтед" Ройем Кином.

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История Кин – Холланд

Альфа-Инге Холланда нельзя назвать выдающимся футболистом, однако его карьера оборвалась слишком резко и скандально.

Свою карьеру Холланд-старший начал в скромном норвежском клубе "Брони", которому безуспешно пытался помочь выйти в высшую лигу Норвегии.

В 1993 году Холланд переехал в Английскую Премьер-лигу и стал игроком "Ноттингем Форест". По итогам первого сезона на туманном Альбионе клуб Холланда выбыл из Премьер-лиги, но год спустя вернулся обратно.

В 1997 году норвежец перешел в "Лидс Юнайтед". 27 сентября того же года в дерби против "Манчестер Юнайтед" был заложен конец карьеры Холланда.

Игра в Лидсе, как и другие поединки того сезона, были сложными для "красных дьяволов". Гости вяло пытались отыграться, а у ирландца Роя Кина был персональный "кошмар" – Холланд.

Норвежец получил от тренера установку персонально играть с ирландцем. Холланд дергал Кина за майку и позволял себе грубости и провокации.

Кин никогда не мог похвастаться чистой игрой. Пытаясь догнать безнадежный мяч, Кин подсек сзади Холланда и тот уже в следующее мгновение свернулся от страшной боли.

Оказалось, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" разорвал крестообразную связку. Зато Холланд был взбешен намерениями соперника.

Ему показалось, что Кин не встает с газона в попытке замаскировать свой фол. Агрессивный Альф подлетел к Рою и завопил о симуляции.



Рой Кин и Холланд в 1997 году / Фото: PA

На самом деле Кин не симулировал, а получил травму. На восстановление ушло 11 долгих месяцев.

Месть Кина

Ирландец "варил" в голове обиду слишком долго и его "чайник" закипел 21 апреля 2001 года. Холланд, который перешел в "Манчестер Сити", противостоял Кину в дерби Манчестера.

Поединок ничем особенным не отличался, а на табло была ничья 1:1. Не было ни одного намека, что матч станет значимым в истории футбола.

Но случилось ужасное. Кин влетел в колено Холланда шипованной подошвой бутсы. Рефери матча Дэвид Эллерей, который 4 раза удалял Кина, сделал это в пятый раз.

Видео инцидента

Кин не спорил с арбитром, а только бросил взгляд, убедившись в очевидном – месть состоялась.

Перед тем, как уйти с поля, Кин склонился над Холландом, чтобы напомнить о "симуляции" 1997 года.



Кин после столкновения с Холландом 2001 год / Фото: GETTY IMAGES

Продолжение истории

После этого Кин получил трехматчевую дисквалификацию и штраф в размере 5 тысяч фунтов. Казалось, что истории пришел конец.

Но проблемы у Кина начались, когда он опубликовал первую из своих двух автобиографий. В ней Кин инцидент в 2001 году описал так:

Слишком долго я ждал этого момента. Я дал ему, как следует. Мяч был вблизи (мне так казалось). Получай, подонок! Попробуй еще раз подойти ко мне с улыбкой и сказать, что я симулирую,

– приводит слова Кина из книги tribuna.com.

После этого FA запустила расследование и Кин получил еще 5 матчей дисквалификации и штраф в размере 150 тысяч фунтов.

Кина также ждала судебная волокита, во время которой Рой заявлял, что его слова в книге были неправильно интерпретированы.

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Во второй автобиографии Кин рассказывал, что хотел отомстить Холланду, но не травмировать.

"Хотел ли я серьезно травмировать Холланда? Нет. Но я хотел ему отомстить. Он постоянно провоцировал меня, что-то говорил, пытался оставить след своих шипов на моих ногах. Я пожалел о многих поступках в своей жизни, но точно не об этом.

... Если бы я был психом, жаждущим мести, к чему тогда годы ожидания, чтобы покалечить его? Бегал ли я по полю с мыслями: "Сейчас я достану его. Сейчас я точно получу его"? Нет. Или держал я его в голове? Конечно, да. Точно так же, как и Роба Ли, как и Дэвида Бетти, Алана Ширера, Денниса Уайза, Патрика Виейра. Все эти игроки сидели глубоко в моем сознании.

Если я получу шанс – конечно, я попробую вырубить тебя. Естественно. Это игра. Но есть существенная разница между простым ударом и желанием травмировать игрока. Любой опытный футболист скажет вам об этом", – написал Рой.

Холланда долго донимало травмированное левое колено. После нескольких неудачных операций Альф закончил с футболом летом 2003-го, через два года после столкновения с Кином.

Сложно сказать, удар Кина стал основной причиной конца карьеры Холланда или одной из составляющих.

Эрлинг Холланд – месть за отца

Звезда Холланда-младшего ярко засияла в 2019 году, когда вместе с "Зальцбургом" норвежец начал покорять Лигу чемпионов. За 6 матчей он забил 8 голов!

В своем дебютном матче Лиги чемпионов оформил хет-трик в ворота "Генка". Холланд стал самым молодым автором хет-трика в первом тайме в Лиге чемпионов.

На момент хет-трика Холланду было 19 лет и 58 дней. Предыдущий рекорд принадлежал украинцу Андрею Шевченко.

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После этого европейские гранды выстроились у дверей боссов "Зальцбурга". Наиболее убедительным было предложение "Боруссии", которая выкупила контракт Эрлинга.

Всего трансфер норвежца обошелся "шмелям" в 40 миллионов евро. Уже в первой официальной игре Холланд громко заявил о себе, оформив хет-трик!

К сожалению, в этом сезоне, Эрлинг Холланд не сможет посетить "Олд Траффорд", чтобы встретиться с "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" штурмуют Лигу Европы, в то время как Холланд с "Боруссией" борется за Лигу чемпионов.

Возможно, уже в следующем сезоне Эрлингу выпадет возможность встретиться с клубом, игрок которого разрушил карьеру Альфу-Инге Расдалю Холланду.